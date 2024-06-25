YKS SONUÇLARI O TARİHTE BELLİ OLACAK! ÖSYM tarihi duyurdu! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?

YKS sonuçları için ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. ÖSYM sonuç ekranı üzerinde kontroller sıklaştırılırken milyonlarca öğrenci "YKS sonuçları erken açıklanır mı, ne zaman açıklanacak 2024?" sorularına yanıt arıyor. Peki; YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS (TYT, AYT, YDT) sınav sonuç tarihi ve ayrıntılar...