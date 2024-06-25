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YKS SONUÇLARI O TARİHTE BELLİ OLACAK! ÖSYM tarihi duyurdu! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
Giriş Tarihi: 25.06.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
21:42
YKS SONUÇLARI O TARİHTE BELLİ OLACAK! ÖSYM tarihi duyurdu! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024?
8-9 Haziran tarihlerinde milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Üç oturumda yapılan TYT-AYT ve YDT sınavları soru ve cevap anahtarının adayların erişimine açıldı. 2 ve 4 yıllık üniversite programlarına öğrenci almak için gerçekleşen sınavın değerlendirme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...