YKS SONUÇLARI SORGULAMA 2024: ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanacak, nereden öğrenilir?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorusu gündeme yerleşti. SÖYM sonuç ekranı üzerinden sınav sonuçları kontrol edilmeye başladı. Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte YKS sonuç sorgulama