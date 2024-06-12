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YKS SONUÇLARI SORGULAMA 2024: ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanacak, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
11:58
YKS SONUÇLARI SORGULAMA 2024: ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken mi açıklanacak, nereden öğrenilir?
YKS sonuçları 2024 ÖSYM ekranından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Üç oturum şeklinde yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı ziyaret ediliyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi...