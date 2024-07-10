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YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM o tarihi açıkladı! YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken belli olur mu?
Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
11:55
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024: ÖSYM o tarihi açıkladı! YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak, erken belli olur mu?
YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS ekranıyla gündemde. Bu sene milyonlarca öğrenci üniversiteye girme hayaliyle Yüksek Öğretim Kurumu Sınavına (YKS) katıldı. Üç oturumda gerçekleşen TYT-ATY-YDT oturumlarından oluşan sınavda puan türlerine göre tercihler gerçekleştirilecek. Adaylar sınav sonucuna göre tercihlerini gerçekleştirmek ve üniversiteye yerleşmek adına sonuçlarını kontrol ediyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgulama ekranı