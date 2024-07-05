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YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ‘ÖSYM duyurdu…’YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta belli olur mu?
Giriş Tarihi: 05.07.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
19:19
YKS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! ‘ÖSYM duyurdu…’YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, bu hafta belli olur mu?
YKS sonuçları 2024 ÖSYM AİS sayfasından üzerinden takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran tarihlerinde 3 milyon adayın katılımıyla yapıldı. Üç oturumda şeklinde yapılan sınavın TYT-AYT ve YDT oturumlarının ardından sınavın açıklanma tarihinden önce ilan edilmesi ihtimali için ÖSYM sonuç açıklama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. Adaylar sınav sonucuna göre tercihlerini gerçekleştirmek ve üniversiteye yerleşmek adına sonuçlarını kontrol ediyor. Sınava giren adaylar "YKS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. ÖSYM tarihleri açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte, 2024 üniversite sınavı sonuç tarihi ve YKS sonuç sorgulama ekranı