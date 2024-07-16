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YKS SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı burada!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 22:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
22:48
YKS SONUÇLARI TIKLA-ÖĞREN! || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı burada!
YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı!