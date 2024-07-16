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YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 16.07.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
15:56
YKS SONUÇLARI TIKLA-SORGULA || ÖSYM ile YKS AYT-TYT sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı!
YKS sınav sonuçları son dakika açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde erişime açıldı. Peki, YKS sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2024 YKS sonuçları sorgulama ekranı!