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Haberler Yaşam YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?
Giriş Tarihi: 08.06.2024 13:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 13:38

YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. Üniversite sınavının ilk adımının tamamlanmasının ardından YKS Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu hakkında araştırmalar hız kazandı. TYT sınavına katılım sağlayan milyonlarca aday yanıtlamakta güçlük çektiği bu sorunun doğru cevabını öğrenmek için arama motorlarına yönelmiş durumda. Sorunun tam hali için gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, 2024 YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir? İşte detaylar…

YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu TYT'ye katılım sağlayan adaylar, Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun yanıtını merak ediyor. Sosyal medyada üniversite sınavı ile ilgili yapılan paylaşımlara göre, adaylara YKS'de antik Yunan ressamı Zeuxis ve onun "elinde üzüm tutan çocuk" tablosuyla ilgili bir soru yöneltildi. Sorunun doğru cevabını merak edenler ''YKS TYT'de çıkan Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…

YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

YKS TYT ZEUXİS ELİNDE ÜZÜM TUTAN ÇOCUK TABLOSU SORUSUNUN CEVABI NEDİR?

YKS'nin ilk oturumu TYT'te sorulan Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusu cevabı nedir hakkında araştırmalar sınavın ardından hız kazandı. Ancak sorunun tam hali paylaşılmadı.

YKS Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk sorusu ve cevabına dair bilgi gelince haberimize eklenecektir.

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YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

YKS ZEUXİS ELİNDE ÜZÜM TUTAN ÇOCUK TABLOSU SORUSU ZORLADI!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024 YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) sorulan Zeuxis ve üzüm tutan çocuk tablosuyla ilgili soru gündem oldu.

Sınav sonrasında sosyal medyada ve çeşitli platformlarda tartışılan bu sorunun detayları ve çözümü araştırılıyor.

Sınavda sorulan sorunun tam metni henüz paylaşılmadı. Ancak genel hatlarıyla Zeuxis'in sanat anlayışına ve onun ünlü üzüm tablosuna atıfta bulunduğu biliniyor. Hikayeye göre Zeuxis, resim sanatında o kadar gerçekçi eserler yapar ki, üzümleri resmettiğinde kuşlar gelip bu resimleri gerçek sanarak yemeye çalışır.

YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

Henüz resmi kaynaklardan doğrulanmamış olmakla birlikte, sınavda sorulan sorunun benzeri şu şekilde olabilir:

M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış ressam Zeuxis, elinde üzüm tutan bir çocuğun resmini yapmış ve üzümler öylesine gerçek gibi duruyorlarmış ki kuşlar gelip yemeye kalkış- mışlar. Bundan dolayı övüldüğü zaman Zeuxis üzülerek "Çocuğun resmini daha iyi yapsaydım kuşlar ondan çekinir, üzümleri yemeğe gelmezdi" demiş. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

YKS SORULARI 2024: YKS TYT Zeuxis elinde üzüm tutan çocuk tablosu sorusunun cevabı nedir?

A) Güzelliğin sadece sanatla sınırlı olduğu

B) Sanat eserinin dış dünyayı güzelleştirdiği

C) Sanat eserinin doğayı yansıttığı ölçüde değerli olduğu

D) Insanlardaki beğeninin nedenlerinin farklı olduğu

E) Sanatın, yaratıcı hayal gücüne dayanan bir etkinlik olduğu

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