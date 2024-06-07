Haberler
Yaşam
YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı nereden indirilir?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
14:40
YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı nereden indirilir?
3 milyonu aşkın adayın katılacağı YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için beklenen tarih geldi çattı. İlk oturum olan TYT 8 Haziran Cumartesi, ikinci ve üçüncü oturumlar olan AYT ve YDT ise 9 Haziran Pazar günü düzenlenecek. Böylece 2024 YKS tamamlanmış olacak. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, nasıl ve nereden indirilir. İşte 2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı hakkında detaylar.