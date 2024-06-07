YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı nereden indirilir?

YKS sınavına katılan üniversiteli adayları ve bir sonraki sınava hazırlanan adaylar YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır, nasıl ve nereden indirilir sorusuyla detayları inceliyor. Sınavda çıkan soruların doğru yanıtları ile kendi yanıtlarını kıyaslayarak puan hesabı yapmak isteyen adaylar, YKS soruları ve cevap anahtarı hakkında duyuruları takip ediyor. İşte ÖSYM'nin son açıklamaları ışığında 2024 YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarih.