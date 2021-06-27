YKS soruları yorumları geliyor! TYT-AYT-YDT YKS sınav yorumları ile 2021 YKS soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

2 milyonun üzerinde adayın katılım gösterdiği üniversite sınavı 3 oturum halinde yapılıyor. TYT, AYT ve YDT oturumları şeklinde yapılan sınav ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştiriliyor. İstedikleri ve hayallerindeki üniversiteye kavuşmak isteyen adaylar bütün bir yıl çalışmalarının karşılığını almak isterken sınav sonrası ise en merak edilen konu başlıkları arasında YKS yorumları geliyor. Hal böyle olunca; "Bu yıl YKS soruları nasıldı, kolay mıydı zor muydu?" sorusuna yanıt aranırken YKS sınav soruları hakkında da yorumlar sosyal medya üzerinden paylaşılıyor. Özellikle TYT sınavının tamamlanması ile birlikte yorumlar gelirken AYT ve YDT testlerinin de tamamlanmasının ardından YKS yorumları gelmeye başlayacak. Bu başlık altından TYT-AYT-YDT YKS sınav yorumları paylaşımlarına ulaşabilirsiniz.