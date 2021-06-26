YKS soruları yorumları gelmeye devam ediyor! 2021 Üniversite YKS sınavında sorulan sorular ve yorumlar nasıldı, nasıl oldu? İşte, TYT soruları yorumları

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS sınavı 2021'in ilk oturumu bugün gerçekleştirildi. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, sabah saatlerinde sınava katılım sağladı. Sınavın sona ermesi ile birlikte adaylar, YKS sınav soruları kolay mıydı, zor muydu sorularını araştırmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda sınavın sona ermesi ile birlikte, YKS soru yorumları merak ediliyor. Peki, 2021 Üniversite YKS sınavında sorulan sorular ve yorumlar nasıl oldu? YKS zor muydu, kolay mıydı? İşte TYT soruları yorumları, YKS 2021 soru yorumları

YKS SORULARI YORUMLARI! YKS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?

Her sene üniversite hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT'ye Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 2 buçuk milyon aday girdi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. YKS sonrası sosyal medyada TYT ile ilgili yorumlarda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan YKS soruları yorumları şöyle;