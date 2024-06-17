Haberler
Yaşam
YKS TABAN PUANLARI 2024 PDF | 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler YKS baraj puanları ve sıralamalar AYT-TYT-YDT bölümleri
Giriş Tarihi: 17.06.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
11:33
YKS TABAN PUANLARI 2024 PDF | 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler YKS baraj puanları ve sıralamalar AYT-TYT-YDT bölümleri
YKS taban puanları, üniversite sınavın ardından araştırılmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurumları YKS 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşti. AYT-YDT-TYT üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Muhtemel YKS puanlarını hesaplayan öğrenciler okulların puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de baraj var mı? İşte, TYT, AYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler…