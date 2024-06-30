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YKS TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler YKS baraj puanları ve sıralaması AYT-TYT-YDT listesi
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
10:03
YKS TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler YKS baraj puanları ve sıralaması AYT-TYT-YDT listesi
YKS taban puanları, üniversite sınavın ardından sorgulanıyor. Yüksek Öğretim Kurumları YKS 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşti. AYT-YDT-TYT üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Muhtemel YKS puanlarını hesaplayan öğrenciler okulların puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de baraj var mı? İşte, TYT, AYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler…