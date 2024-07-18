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YKS Taban Puanları 2024 (TYT-AYT) | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:06
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
07:06
YKS Taban Puanları 2024 (TYT-AYT) | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Bu kapsamda ise 2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulamaları başladı. Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları ÖSYM ve YÖK açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Peki, YKS taban puanları açıklandı mı, ön lisans ve lisans başarı sıralaması ne zaman açıklanacak?