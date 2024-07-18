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Haberler Yaşam YKS Taban Puanları 2024 (TYT-AYT) | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:06 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 07:06

YKS Taban Puanları 2024 (TYT-AYT) | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları 16 Temmuz tarihinde açıklandı. Sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak. Bu kapsamda ise 2024 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları sorgulamaları başladı. Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları ÖSYM ve YÖK açıklamalarıyla yakından takip ediliyor. Peki, YKS taban puanları açıklandı mı, ön lisans ve lisans başarı sıralaması ne zaman açıklanacak?

YKS Taban Puanları 2024 TYT-AYT | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık Önlisans ve 4 Yıllık Lisans Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlıyor. Aldıkları puanı baz alarak üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık bölümlerin düşük ve yüksek puanlı başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalara başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır? İşte, YKS Taban Puanları Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları!

YKS Taban Puanları 2024 TYT-AYT | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık Önlisans ve 4 Yıllık Lisans Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

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YKS Taban Puanları 2024 TYT-AYT | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık Önlisans ve 4 Yıllık Lisans Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, bazı bölümlerin taban ve tavan puanları:

YKS Taban Puanları 2024 TYT-AYT | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık Önlisans ve 4 Yıllık Lisans Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-3)

YKS Taban Puanları 2024 TYT-AYT | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık Önlisans ve 4 Yıllık Lisans Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-4)

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