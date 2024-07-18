YKS Taban Puanları 2024 (TYT-AYT) | Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlıyor. Aldıkları puanı baz alarak üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık bölümlerin düşük ve yüksek puanlı başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalara başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır? İşte, YKS Taban Puanları Sayısal ve Sözel 2 Yıllık (Önlisans) ve 4 Yıllık (Lisans) Tercih Puanları, Sıralamaları ve Kontenjanları!