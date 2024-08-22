Giriş Tarihi: 22.08.2024 01:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
01:41
YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 tıkla-sorgula | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları açıklandı mı, ek tercihler ne zaman?
YKS taban puanları ve kontenjanları adaylar tarafından mercek altına alındı. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla beraber tercih hakkı kazanamayan adaylar ÖSYM'nin ek tercih takvimini yakından takip ediyor. YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralamasının belli olması beklenirken, adaylar ek tercih hakkını kullanacak. Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, detaylar…