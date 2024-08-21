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Giriş Tarihi: 21.08.2024 05:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 05:57

YÖKATLAS YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları sorgulama

YKS taban puanları ve kontenjanları adaylar tarafından mercek altına alındı. Üniversite kayıtlarının başlamasıyla beraber tercih hakkı kazanamayan adaylar ÖSYM'nin ek tercih takvimini yakından takip ediyor. YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları, boş kalan kontenjanlar ve başarı sıralamasının belli olması beklenirken, adaylar ek tercih hakkını kullanacak. Peki, YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte, detaylar…

YÖKATLAS YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları sorgulama

Üniversite kayıtları 19 Ağustos-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19 Ağustos-21 Ağustos arasında yapılırken, adaylar ek tercih süreci için ÖSYM duyurularını yakından takip ediyor. 2024 YKS taban puanları ile ek tercih yapacak olan adaylar boş kontenjanlar ve başarı sıralaması için güncel bilgileri araştırıyor. Peki, YÖK Atlas ile 2 ve 4 yıllık üniversitelerin YKS taban puanları açıklandı mı? İşte, detaylar…

YÖKATLAS YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları sorgulama

2024 YKS TERCİH SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

25 Temmuz-4 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınan YKS tercih işlemlerinin ardından üniversite tercih sonuçları 13 Ağustos 2024 Salı günü açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak görüntüleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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YÖKATLAS YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları sorgulama

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN 2024?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan adaylar, üniversite kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak.

Üniversite elektronik kayıtları ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Üniversite kayıtlarının 23 Ağustos'ta biteceği göz önünde bulundurulduğunda 2024 YKS ek tercih işlemlerinin Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor.

YÖKATLAS YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları sorgulama

YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 VE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Bilindiği üzere herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ek yerleştirmelerde şanslarını deneyecek.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.

YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının 23 Ağustos tarihinde son bulmasının ardından boş kontenjanların belirlenmesiyle başlayacak.

Boş kontenjanların Ağustos ayının son haftası açıklanması bekleniyor. Böylece YKS ek tercihlerinin Eylül ayının ilk haftası başlayacağı söylenebilir.

YÖKATLAS YKS TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR 2024 | YKS boş kontenjan ve üniversite taban puanları sorgulama

2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

YKS ek tercih taban puanları ve boş kontenjanları gibi bilgilerin yer aldığı 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz yayınlanmadı.

YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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