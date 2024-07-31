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Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:18

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih süreci devam ediyor. 25 Temmuz tarihinde başlayan tercih işlemleri, 2 Ağustos günü son bulacak. Bu noktada adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Sınavdan aldıkları puana göre tercih listesini oluşturan adaylar, YKS tercih sonuçlarına odaklandı. Peki, ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuç tarihi!

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sürecinde sona geliniyor. Bu kapsamda YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son dakika araştırılıyor. Henüz üniversite ve bölüm tercihi yapmayan adaylar YKS tercihleri ne zaman sona erecek sorusuna yanıt ararken, tercih listesini oluşturan adaylar ise YKS tercih sonuç tarihine çevrildi. Peki, YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS tercihleri 2 Ağustos 2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

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YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı ancak üniversite kayıtlarının 19 Ağustos'ta başlayacağı göz önüne alındığında, YKS tercih sonuçları 12-16 Ağustos tarihleri arasında açıklanacağı ön görülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Yerleştirme sonuçları, internet (https://sonuc.osym.gov.tr) ve mobil uygulaması aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.

Adaylar, üniversite yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

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