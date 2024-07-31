Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:18
YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 | ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih süreci devam ediyor. 25 Temmuz tarihinde başlayan tercih işlemleri, 2 Ağustos günü son bulacak. Bu noktada adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt arıyor. Sınavdan aldıkları puana göre tercih listesini oluşturan adaylar, YKS tercih sonuçlarına odaklandı. Peki, ÖSYM ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuç tarihi!