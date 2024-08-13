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Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:38

YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları erişime açıldı!

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı. Milyonları aşkın adayın girdiği sınavda bir o kadar da tercih işlemi gerçekleşti. Tercih sürecinin son bulmasıyla birlikte ise adaylar ÖSYM'nin sonuç ekranına odaklandı. YKS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılırken, adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sonuçları görüntüledi. YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştirildikleri üniversitenin ve bölümün adı, kodu, tercih sırası, yerleştirilme puanı gibi bilgiler yer alıyor. Peki, YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, sonuc.osym.gov.tr tercih sonucu görüntüleme ekranı!

YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih yerleştirme sonuçları erişime açıldı!

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından adaylara duyurdu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav için tercih sonuçlarında adayları iki ihtimal karşıladı. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar şansını ek tercihler ile tekrar kullanacak. Peki, YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı, nasılsorgulanır? İşte, YKS Üniversite tercih sonuçları sorgulama!

YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih yerleştirme sonuçları erişime açıldı!

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden YKS tercih sonuçları erişime açıldı.

İşte 2024 YKS tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı.

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YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih yerleştirme sonuçları erişime açıldı!

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS yerleştirme sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar ÖSYM tarafından " YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara erişim sağlşayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024

YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih yerleştirme sonuçları erişime açıldı!

ADAYLARI İKİ ALTERNATİF SONUÇ BEKLİYOR

YKS tercih sonuçları ekranında öğrencileri iki alternatif sonuç bekleyecek. Herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar için sonuç ekranında " Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" ifadesi yer alacak.

Üniversiteye yerleşen adaylar için ise yerleştiği yükseköğretim programının adı, kodu, tercih sırası, yerleştirme türü, kayıt tarihi ve kayıt adresi yer alacak.

YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih yerleştirme sonuçları erişime açıldı!

YKS EK TERCİH TARİHLERİ

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

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