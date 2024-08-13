Giriş Tarihi: 13.08.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
11:38
YKS TERCİH SONUCU TIKLA-SORGULA ekranı! sonuc.osym.gov.tr ile YKS tercih (yerleştirme) sonuçları erişime açıldı!
YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı. Milyonları aşkın adayın girdiği sınavda bir o kadar da tercih işlemi gerçekleşti. Tercih sürecinin son bulmasıyla birlikte ise adaylar ÖSYM'nin sonuç ekranına odaklandı. YKS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılırken, adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sonuçları görüntüledi. YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştirildikleri üniversitenin ve bölümün adı, kodu, tercih sırası, yerleştirilme puanı gibi bilgiler yer alıyor. Peki, YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, sonuc.osym.gov.tr tercih sonucu görüntüleme ekranı!