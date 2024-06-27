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Haberler Yaşam YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 27.06.2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 19:05

YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?

YKS tercih takvimi 2024 için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavı sonrası sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar YKS tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS'de adaylar kendi yönelmek istedikleri bölüme puanları doğrultusunda yerleştirilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları açıklandı mı? İşte YKS tercih tarihleri ve detaylar

YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?

Üniversite tercihleri ne zaman sorusu araştırılmaya başladı. Bu sene 2024 YKS sınavı 8-9 Haziran tarihinde gerçekleşti. AYT-TYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleşen sınav sonrası netlerini hesaplamaya başlayan adaylar tercih takvimi araştırmasına girişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. İşte, YKS tercih tarihi ve detaylar

YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. ÖSYM, yaptığı duyuruya göre sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Geçtiğimiz sene YKS tercihleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılmıştı. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

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YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 17 Temmuz 2024 tarihinde erişime açılacak.
Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilecek.

YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?
Üniversiteli adayları, 2024 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS TERCİH TAKVİMİ 2024 SON DURUM: YKS tercihleri hangi tarihte başlayacak, kılavuz yayınlandı mı, taban puanları belli oldu mu?

YKS TABAN PUANLARI 2024 ÖN LİSANS - LİSANS AÇIKLANDI MI?
YKS taban ve tavan puanları, yerleştirme işlemleri yapıldıktan sonra açıklanacak. Bu sebeple bu yılın taban puanları henüz yayınlanmadı.
Adaylar geçtiğimiz yılın taban puanlarına göre tercihlerini oluşturacak. ÖSYM tarafından son olarak 2023 yılının taban puanları yayımlandı.
Adaylar aşağıdaki bağlantılar üzerinden 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans bölümlerinin en düşük ve en yüksek puanlarına ulaşabilirler.

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