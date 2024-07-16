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YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
18:49
YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Üniversite hayali kuran binlerce kişi sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercihlerini sıralayacak. Bu noktada YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır sorusu için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor, nasıl yapılır? İşte detaylar…