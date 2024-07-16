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Haberler Yaşam YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 16.07.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 18:49

YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı başladı. Üniversite hayali kuran binlerce kişi sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamaları doğrultusunda tercihlerini sıralayacak. Bu noktada YKS tercihleri ne zaman başlıyor, nasıl yapılır sorusu için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy YKS tercihlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Peki, ÖSYM ile YKS tercih kılavuzu 2024 yayımlandı mı, YKS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlıyor, nasıl yapılır? İşte detaylar…

YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?

YKS sonuçları açıklandı. Sonuçlarını görüntüleyen öğrencileri bekleyen ikinci aşama YKS tercihleri. Aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre ince eleyip sık dokuyarak hazırlanan listeler ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde sisteme kaydedilecek. Durum böyle olunca YKS tercih kılavuzu 2024 sorgulanmaya başladı. Peki, YKS 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS tercih işlemleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS tercih tarihlerini ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy duyurdu. Ersoy; "Kıymetli adaylar, 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı başlıyor. Tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak." ifadelerini kullandı.

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YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.

YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?
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YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?
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