YKS TERCİH KILAVUZU VE TARİHLERİ! 2024 YKS kılavuzu ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?

YKS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.