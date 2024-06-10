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Haberler Yaşam YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM'den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:25 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:25

YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM'den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT adı altında 3 oturumda tamamlandı. Katılımın yoğun olduğu üniversite sınavında sıra sonuçlara geldi. Heyecanlı bekleyiş başlarken YKS sonuçları sorgulama işlemleri için gün sayan öğrencilere ÖSYM'den açıklama geldi. Tarih verildi. Peki; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM’den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS sonuçları sorgulama tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite tercihlerini yapmak için hazırlanan adaylar taban puanlarına göre hedefledikleri bölümler ve üniversiteler özelinde araştırmalara hız kazandırdı. Öğrencilerin heyecanla takip ettiği YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu.

YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM’den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS 2024 TAMAMLANDI!

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alanda Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile 3 oturumda tamlanan YKS 2024 8-9 Haziran tarihlerinde cumartesi sabah oturumu; pazar sabah ve öğle oturumu şeklinde gerçekleştirildi.

Ardından soru ve cevap kitapçığı erişime açıldı.

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YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM’den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!

YKS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Cevap Anahtarı için tıklayınız.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Cevap Anahtarları için tıklayınız

Yabancı Dil Testi (YDT) ve Cevap Anahtarı için tıklayınız

YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM’den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sene başında belli olan başvuru, sınav ve sonuç takvimine göre üniversite sınavı sonuçlarının erişime açılacağı tarih de belli oldu.

Buna göre sonuçlar Temmuz ayında adaylar ile buluşuyor.

YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM’den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS sınav sonuçları 17 Temmuz tarihinde ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

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