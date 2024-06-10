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YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM'den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 20:25
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
20:25
YKS üniversite sınavına girenler dikkat! ÖSYM'den tarih açıklaması: 2024 YKS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS 2024) 8-9 Haziran tarihlerinde TYT, AYT, YDT adı altında 3 oturumda tamamlandı. Katılımın yoğun olduğu üniversite sınavında sıra sonuçlara geldi. Heyecanlı bekleyiş başlarken YKS sonuçları sorgulama işlemleri için gün sayan öğrencilere ÖSYM'den açıklama geldi. Tarih verildi. Peki; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?