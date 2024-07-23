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Haberler Yaşam YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS (TYT-AYT) üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 23.07.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:09

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS (TYT-AYT) üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bu kapsamda sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. İstedikleri bölüm ve üniversite için araştırma yapan adaylar, YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını mercek altına aldı. ÖSYM takvimine göre tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS (TYT-AYT) üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte, YKS üniversite taban puanları 2024 sorgulama ekranı!

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS TYT-AYT üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS TYT-AYT üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS sonuçları belirtilen tarihten bir gün önce 16 Temmuz'da açıklandı. YKS tercih işlemleri ise 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak yapacak.

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS TYT-AYT üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS TYT-AYT üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

Bu kapsamda 2023 yılına ait 2 yıllık-ön lisans ve 4 yıllık-lisans bölümlerin taban ve tavan puanları, sıralamaları ve kontenjanları kontrol ediliyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun ''yokatlas.yok.gov.tr'' internet sitesi üzerinden geçmiş yıllara ait puanlar, kontenjanlar, bölümlere yerleşen öğrencilerin profilleri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

YKS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte, bazı bölümlerin taban ve tavan puanları:

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS TYT-AYT üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları

2 YILLIK ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-3)

4 YILLIK LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ (tablo-4)

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