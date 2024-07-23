Haberler
Yaşam
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS (TYT-AYT) üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 23.07.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
17:09
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 PDF İNDİR | YKS (TYT-AYT) üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Bu kapsamda sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar için tercih süreci heyecanı başladı. İstedikleri bölüm ve üniversite için araştırma yapan adaylar, YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını mercek altına aldı. ÖSYM takvimine göre tercih işlemleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Peki, YKS (TYT-AYT) üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu mu? İşte, YKS üniversite taban puanları 2024 sorgulama ekranı!