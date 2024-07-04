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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:41
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları yakından takip ediliyor. Peki, YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!