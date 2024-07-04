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Haberler Yaşam YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler! 
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:41

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları yakından takip ediliyor. Peki, YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Açıklanacak sonuçların ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. En düşük puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık düşük puanla alan üniversitelerin taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları araştırmalarına başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır?

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

2024 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirildi.

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 17 Temmuz 2024 tarihinde açıklanacak. sonuc.osym.gov.tr adresinden paylaşılacak detaylı sonuç belgesi ardından tercih süreci başlayacak.

2 yıllık bölümler için TYT taban puanları araştırılacak. 4 yılık üniversiteler için TYT, AYT, YDT puanı birlikte değerlendirilecek.

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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI?

2024 yılında YKS sınavlarında baraj uygulaması bulunmuyor. Sınav puanı hesaplanan adaylar tercih yapabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) 2022-YKS'den itibaren SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanı hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

2024 YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 YKS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçların erişime açılmasının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuz ile birlikte tercih tarihleri belli olacak.

Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı. Bu yıla ait taban ve tavan puanları üniversite yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

YKS sonuçları açıklanması ardından ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Kılavuzda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercih listelerini şekillendirecek.

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