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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
Giriş Tarihi: 13.07.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
16:41
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları sorgulamalarına başladı. Peki, YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, 2 ve 4 yıllık ön lisans-lisans YKS taban puanları ve başarı sıralaması!