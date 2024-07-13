YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2024 || YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar için üniversite tercih dönemi başlayacak. En düşük ve en yüksek puanla üniversite tercihlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar 2 ve 4 yıllık bölümle düşük ve yüksek puanlı üniversitelerin başarı sıralaması ve kontenjanları için araştırmalar başladı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak, taban puanları ne zaman açıklanır? İşte, YKS taban puanları 2 ve 4 yıllık üniversiteler ve bölümler!