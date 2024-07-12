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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 | YKS tercihleri ne zaman? İşte, 2 ve 4 yıllık ön lisans-lisans YKS taban puanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 12.07.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
09:30
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI YÖKATLAS 2024 | YKS tercihleri ne zaman? İşte, 2 ve 4 yıllık ön lisans-lisans YKS taban puanları ve başarı sıralaması
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda YKS sonuçlarının 17 Temmuz itibari ile duyurulması bekleniyor. Bu noktada adaylar 2 ve 4 yıllık bölümler için YKS taban puanları sorgulamalarına başladı. Peki, YKS baraj puanı var mı, kaç? İşte, 2 ve 4 yıllık ön lisans-lisans YKS taban puanları ve başarı sıralaması!