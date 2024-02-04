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YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI PDF YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Giriş Tarihi: 11.07.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
07:38
YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI PDF YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
YKS taban puanları, üniversite sınav sonuçlarına kısa bir süre kala araştırılmaya başladı. Yüksek Öğretim Kurumları YKS 8-9 Haziran tarihinde tamamlandı. AYT-YDT-TYT üç oturumda gerçekleşen sınavın sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek. Adaylar sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Muhtemel YKS puanlarını hesaplayan öğrenciler okulların puanlarını araştırmaya başladı. Peki 2 ve 4 yıllık YKS taban puanları açıklandı mı? YKS'de baraj var mı? İşte, TYT, AYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler…