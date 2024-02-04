YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI PDF YÖKATLAS 2024 || 2-4 yıllık YKS taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

AYT- TYT VE YDT PUANIYLA HANGİ BÖLÜMLER ALIM YAPIYOR?

AYT, TYT ve YDT puanıyla alım yapan bölümler farklılık gösteriyor. Puan türlerine göre alım yapan bölümlere ve üniversitelere geçtiğimiz yılın kılavuzu üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÖSYM tarafından 2024 yılı tercih kılavuzunun yayınlanması ile birlikte kontenjanlar belli olacak. Geçtiğimiz yıl yayınlanan kılavuzda puan türlerine göre alım yapan bölümlere ulaşabilirsiniz.

Önemli: 2024 yılında yeni açılan bölümler ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayınlanmasıyla belli olacak. Adayların yeni kılavuzu dikkate alarak tercih yapması gerekmektedir.

Örneğin Bilgi yönetimi, İşletme Yönetimi, Çocuk Gelişimi gibi 2 yıllık bölümler TYT puanıyla alım yapıyor. 2 yıllık bölümlere tablo-3 ulaşabilirsiniz.

Tıp Fakültesi, Hukuk, Gazetecilik, Mühendislikler, Eğitim Fakülteleri ve diğer birçok bölüm eşit ağırlık, sayısal, sözel gibi 4 yıllık puanlarla alım yapıyor. 4 yıllık bölümlere tablo-4 üzerinden ulaşabilirsiniz