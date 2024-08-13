Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:26
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
07:26
YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?
YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika araştırılıyor. Milyonları aşkın adayın girdiği sınavda bir o kadar da tercih işlemi gerçekleşti. Tercih sürecinin son bulmasıyla birlikte ise adaylar ÖSYM'nin sonuç ekranına odaklandı. YKS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılırken, adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştirildikleri üniversitenin ve bölümün adı, kodu, tercih sırası, yerleştirilme puanı gibi bilgiler yer alacak. Peki, YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, sonuc.osym.gov.tr tercih sonucu görüntüleme ekranı…