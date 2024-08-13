YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından adaylara ilan edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav için tercih sonuçlarında adayları iki ihtimal karşılayacak. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar şansını ek tercihler ile tekrar kullanacak. Peki, YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı? İşte, YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika haberleri!