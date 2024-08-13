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Giriş Tarihi: 13.08.2024 07:26 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 07:26

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika araştırılıyor. Milyonları aşkın adayın girdiği sınavda bir o kadar da tercih işlemi gerçekleşti. Tercih sürecinin son bulmasıyla birlikte ise adaylar ÖSYM'nin sonuç ekranına odaklandı. YKS yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılırken, adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte sonuçları görüntüleyebilecek. YKS tercih sonuçları ekranında adaylar yerleştirildikleri üniversitenin ve bölümün adı, kodu, tercih sırası, yerleştirilme puanı gibi bilgiler yer alacak. Peki, YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, sonuc.osym.gov.tr tercih sonucu görüntüleme ekranı…

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından adaylara ilan edilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen sınav için tercih sonuçlarında adayları iki ihtimal karşılayacak. Merkezi yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan adaylar şansını ek tercihler ile tekrar kullanacak. Peki, YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı mı? İşte, YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika haberleri!

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin bir takvim yayınlamadı.

Üniversite tercih maratonu 4 Ağustos'ta tamamlanırken tercihlerin tamamlanmasının üzerinden 8 gün geçti.

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YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 8 Ağustos'ta tamamlanmış ve sonuçlar 19 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.

Bu sebeple YKS tercih sonuçlarının en geç 16 Ağustos cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YKS yerleştirme sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. Adaylar ÖSYM tarafından " YKS tercih sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra sonuc.osym.gov.tr adresinden sonuçlara erişim sağlşayacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sonuçlara erişim sağlayabilecek. .

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024

YKS Üniversite tercih sonuçları son dakika açıklandı mı? ÖSYM ile 2024 YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün mü?

ADAYLARI İKİ ALTERNATİF SONUÇ BEKLİYOR

YKS tercih sonuçları ekranında öğrencileri iki alternatif sonuç bekleyecek. Herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar için sonuç ekranında " Bir yükseköğretim programına yerleştirilemediniz" ifadesi yer alacak.

Üniversiteye yerleşen adaylar için ise yerleştiği yükseköğretim programının adı, kodu, tercih sırası, yerleştirme türü, kayıt tarihi ve kayıt adresi yer alacak.

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