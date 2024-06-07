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Haberler Yaşam YKS'de kalem silgi verilecek mi? YKS'ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler
Giriş Tarihi: 07.06.2024 21:49 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 21:51

YKS'de kalem silgi verilecek mi? YKS'ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler

YKS'ye bir gün kala YKS'ye girerken yanımızda bulunması gerekenler neler? sorusu araştırılmaya başladı. Liselere Geçiş Sistemi sınavı bu cumartesi Pazar 8-9 Haziran tarihinde uygulanacak. Sınava girecek binlerce aday bu soruların cevabını arıyor. Sınav için son hazırlıklarını gerçekleştiren adaylar yanlarına neler alması gerektiğini, sınavda nelerin verildiğini merak ediyor. Peki, YKS'de kalem, silgi kalemtıraş veriliyor mu? İşte sınav için gerekenler…

YKS’de kalem silgi verilecek mi? YKS’ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler

YKS'ye girerken yanımıza neler almalıyız? sorusunun cevabı sınava günler kala merak ediliyor. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı kapsamında gerçekleştirilecek sınav için geri sayım başladı. Peki, YKS'de kalem, silgi, kalemtıraş verilecek mi?

YKS’de kalem silgi verilecek mi? YKS’ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler

YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

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YKS’de kalem silgi verilecek mi? YKS’ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler

YKS'YE PET ŞİŞE GETİRİLİR Mİ?

Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

YKS’de kalem silgi verilecek mi? YKS’ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler

YKS'DE YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla

YKS’de kalem silgi verilecek mi? YKS’ye giderken götürülmesi gerekenler neler? İşte sınav için gerekenler

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

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