Haberler
Yaşam
Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
13:31
Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!
Denizli'de durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan L.K., kurtarılamadı. Yakınları, hastaneyi adeta birbirine kattı! Şifreyi kapıyı zorla açarak giden L.K.'nın yakınları, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine kabusu yaşattı. Diğer hastaların da hayatlarını tehlikeye attı! O anlar kamerada!