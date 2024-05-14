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Haberler Yaşam Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!
Giriş Tarihi: 14.05.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:31

Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

Denizli'de durumu ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan L.K., kurtarılamadı. Yakınları, hastaneyi adeta birbirine kattı! Şifreyi kapıyı zorla açarak giden L.K.'nın yakınları, sağlık çalışanları ve güvenlik görevlilerine kabusu yaşattı. Diğer hastaların da hayatlarını tehlikeye attı! O anlar kamerada!

DHA
Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Denizli Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. 15 yıldır kronik böbrek sorunları yaşayan erkek hasta L.K. (62), rahatsızlanarak zatürre şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan hastanın durumu kötüleşti, tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

VEFAT HABERİNİ ALAN YAKINLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Müdahale sırasında yoğun bakım servisi önünde bekleyen yakınları, hekimlerin vefat haberini bildirmesinden sonra 'son bir kez görmek istediklerini' söyleyerek yoğun bakım ünitesine girmek istedi.

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Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

Yoğun bakım servisinin şifreli kapısını zorlayarak açan, içinde kadınların da bulunduğu grup, doktorların, serviste görevli sağlık çalışanları ve güvenlik görevlisinin uyarı ile müdahalesine rağmen yoğun bakıma zorla girdi.

Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik personeli, olaya müdahale ederek grubu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yoğun bakım servisi içinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay nedeniyle 'beyaz kod' uyarısı verildi.

Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

Uyarı üzerine çok sayıda güvenlik görevlisi yoğun bakım servisine sevk edildi. Görüntülerde hasta yakınlarının zorla girdiği yoğun bakımda sağlık durumu kritik olan hastaların olduğu görüldü. Güvenlik görevlileri bir süre mücadele ettikten sonra içeri giren grubu güçlükle dışarı çıkardı. İzole bir ortamda gözetim altında tutulan diğer hastaların sağlık durumlarını hiçe sayan grup hakkında işlem başlatıldı.

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