Yoğun bakıma zorla girip ortalığı birbirine kattılar: Hastanede dehşet anları kamerada!

'BEYAZ KOD' VERİLDİ

Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli güvenlik personeli, olaya müdahale ederek grubu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada yoğun bakım servisi içinde sağlık çalışanları ile hasta yakınları arasında arbede yaşandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Olay nedeniyle 'beyaz kod' uyarısı verildi.