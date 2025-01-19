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Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile
Giriş Tarihi: 19.01.2025 22:35
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
22:36
Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? sorusu yöneltildi. Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile şıkları değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...