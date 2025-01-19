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Haberler Yaşam Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile
Giriş Tarihi: 19.01.2025 22:35 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 22:36

Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm 19 Ocak 2025 tarihi ile ATV ekranlarında takip ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen fenomen yarışmanın izlenen bölümünde yarışmacıya, Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? sorusu yöneltildi. Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile şıkları değerlendirilirken ekran başında da izleyenler yarışıyor. İşte, sorunun cevabı...

Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile

Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? sorusu ATV ekranlarına yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümde soruldu. İşte, cevap...

Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE SORULDU!

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekranlara gelen yeni bölümde Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? sorusu soruldu.

İşte, şıklar:

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Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile

A- BENİYELE

B- LEBENİYE

C- LEYEBENİ

D- YEBENİLE

Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile

DOĞRU CEVAP: B- LEBENİYE

Yoğurtla hazırlanan hangi adda bir çorba vardır? Beniyele, Lebeniye, Leyebeni, Yebenile
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