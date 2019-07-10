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  • Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

sallayan adam! Yaptığı şeyle çok konuşuldu. Bir süredir eşi ve küçük kızının evden ayrılmasını bekleyen adam sonunda aradığı fırsata kavuştu. Sonrasında yaşananlar ve ortaya çıkan tablo ise sosyal medyayı salladı. Bunu ne eşi ve ailesi ne de kimse beklemiyordu. Tatilden dönen eşi ve kızı geldiklerinde gördükleri manzara karşısında küçük dilini yuttu. O anlar ise kare kare böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 10.07.2019 14:51 Güncelleme Tarihi: 05.09.2019 08:00
Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Eşi evde olmayınca öyle bir şey yaptı ki...

Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Eşi ve kızının 20 günlük yokluğunu fırsat bilen adam eşine inanılmaz bir sürpriz hazırladı.

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Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Eskiyen ofislerini tek başına tadilata sokan adam bu süreci videoya alarak görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Önce badana boya yapan adam daha sonra yerin parkelerini sökerek yeni koyu renk parkeler döşedi.

Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Ardından başka bir odada masa ve raf tasarlayan adam daha sonra mutfağı da yeniledi.

Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..

Görüntülerin sonunda eşinin evin son halini gördüğü anlar da yer alıyor.

Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..
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