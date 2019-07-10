Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..
Yok artık dedirten olay! Eşinin yokluğunu fırsat bildi ve..
Sosyal medyayı sallayan adam! Yaptığı şeyle çok konuşuldu. Bir süredir eşi ve küçük kızının evden ayrılmasını bekleyen adam sonunda aradığı fırsata kavuştu. Sonrasında yaşananlar ve ortaya çıkan tablo ise sosyal medyayı salladı. Bunu ne eşi ve ailesi ne de kimse beklemiyordu. Tatilden dönen eşi ve kızı geldiklerinde gördükleri manzara karşısında küçük dilini yuttu. O anlar ise kare kare böyle görüntülendi.
Giriş Tarihi: 10.07.2019
14:51
Güncelleme Tarihi: 05.09.2019
08:00