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  • Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

'Hayat tesadüflerle dolu' derler. Beklenmedik anlarda, beklenmedik olaylarla karşılaşabiliriz. Bazen kıl payı bir şeyleri kaçırırız, bazen şans eseri bir şeyleri yakalarız. Başkaları anlatsa inanmayacağımız şeyler, başımıza geldiğinde şaşkınlık duyarız. Görünce 'bu nasıl olabilir?' diyeceğiniz, birbirinden ilginç ve 17 anını listeledik...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 15:09
Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

1. Renklerin zıtlığıyla birbirini tamamlayan iki kişi.

Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

2. İsmi Mr. English olan yabancı dil öğretmeni.

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Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

3. Beyaz kısmı küçük bir ata benzeyen bu sevimli at.

Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

4. Tesadüfi bir şekilde yan yana gelen iki kamyon ve arkalarındaki 'Taylor Swift' yazısı.

Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

5. Tamamen random bir şekilde atılan ancak bir o kadar düzenli olan gazeteler.

Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

6. Uçakta rastgele yan yana gelen ve birbirlerine neredeyse tıpatıp benzeyen iki kişi.

Yok artık dedirten tesadüflerle karşılaşacağınız fotoğraflar!

7. Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulmuş bir araba.

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