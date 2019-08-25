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Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...

Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...

Çeşitli internet sitelerinde ve televizyon kanallarında ilginç hayatta kalma ve avlanma yöntemlerini görmüşsünüzdür. Ancak bu sefer öyle bir avlanma anı kameralara yansıdı ki, görenler gözlerine inanamadı! Kendi yöntemleri ile doğal hayatta yaşamlarını sürdüren bir kabilenin günlük yaşantısı görüntülendi. Avlanma ve basit tarımla beslenme ihtiyaçlarını karşılayan bu insanların izlediği yöntemler dünyada belki de daha önce hiç görülmemiştir. Ünlü bir paylaşım sitesinin fotoğrafları paylaşmasının hemen ardından sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler bireyler tarafından oldukça olumlu yorumlar almayı başardı. Yakaladığı balığın içinden çıkanlar ise şok etkisi yarattı. İşte o görüntüler...