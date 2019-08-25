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  • Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...

Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...

Çeşitli internet sitelerinde ve televizyon kanallarında ilginç hayatta kalma ve avlanma yöntemlerini görmüşsünüzdür. Ancak bu sefer öyle bir avlanma anı kameralara yansıdı ki, görenler gözlerine inanamadı! Kendi yöntemleri ile doğal hayatta yaşamlarını sürdüren bir kabilenin günlük yaşantısı görüntülendi. Avlanma ve basit tarımla beslenme ihtiyaçlarını karşılayan bu insanların izlediği yöntemler dünyada belki de daha önce hiç görülmemiştir. Ünlü bir paylaşım sitesinin fotoğrafları paylaşmasının hemen ardından sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler bireyler tarafından oldukça olumlu yorumlar almayı başardı. Yakaladığı balığın içinden çıkanlar ise şok etkisi yarattı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 25.08.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 25.08.2019 16:36
Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...

Egzotik yaşamları ve ilginç olayları paylaşan bir internet sitesinin yaptığı paylaşımda yayınlanan dikkat çekici görüntüler internet kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. İlkel yaşam malzemeleri ile hayatlarını sürdürmeye çalışan o kabilenin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri çok konuşulanlar arasında yerini aldı.

Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...
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Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...
Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...
Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...
Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...
Yok böyle avlanma yöntemi! Kocaman balığı elleri ile tuttu: Sonrasına kendisi bile inanamadı...
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