Yok böyle dolandırıcılık! Eve yapılan baskın polisi şaşkına çevirdi: ’Call Center’ çetesine operasyon

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabaha karşı düzenlenen operasyonda koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardındaki M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A.(22) isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere önce Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ardından da adliyeye sevk edildi. M.K. ve A.C isimli şahıslar tutuklanırken, diğer üç şüpheli hakkında da adli kontrol kararı alındı

Çetenin internet üzerinden araç yedek parçası ilanları ile yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. 'Call Center' çetesinin evinde yapılan aramada, çok sayıda laptop, telefon ve GSM hatlarına el konuldu.

