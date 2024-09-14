Giriş Tarihi: 14.09.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
12:03
Yok böyle dolandırıcılık! Eve yapılan baskın polisi şaşkına çevirdi: 'Call Center' çetesine operasyon
Bursa Polisi, ucuz fiyatlı otomobil yedek parçası ilanlarını sarı siteye koyup bu ilanlar için iletişime geçen vatandaşları param güvende uygulamasıymış gibi kopyaladıkları kendi sahte sayfalarına yönlendirip dolandıran çete üyelerini, İstanbul'da çağrı merkezi kurdukları evde yakaladı. Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran çeteye yapılan baskın film sahnelerini aratmazken, koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardında etkisiz hale getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.