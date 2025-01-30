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Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL'lik dev soygun! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
10:46
Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL'lik dev soygun! O anlar kamerada
İstanbul'da 20 gün içinde iş yerlerinden ve park halindeki kamyonlardan değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan eşya çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu belirlenen inşaat ve tekstil malzemeleri de ele geçirilirken hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.