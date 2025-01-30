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Haberler Yaşam Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL'lik dev soygun! O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 30.01.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 10:46

Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL'lik dev soygun! O anlar kamerada

İstanbul'da 20 gün içinde iş yerlerinden ve park halindeki kamyonlardan değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan eşya çaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu belirlenen inşaat ve tekstil malzemeleri de ele geçirilirken hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL’lik dev soygun! O anlar kamerada

Esenyurt, Selahattin Eyyubi Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar 600 bin euro değerinde inşaat malzemesini çalarak kaçtı. Olaydan 11 gün sonra 15 Ocak'ta ise Büyükçekmece, Çakmak Mahallesi, Devlet Sokak'ta park halindeki kamyondan hırsızlık yapılırken 10 bin lira değerinde çikolata çalındı. Esenyurt'ta 22 Ocak'ta bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Akçaburgaz Mahallesi, 3081 Sokak'ta park halindeki TIR'dan 2,5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çaldı.

Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL’lik dev soygun! O anlar kamerada

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliğini ekipleri, yaşanan hırsızlık olaylarının ardından geniş çaplı çalışma başlattı. İncelenen kamera kayıtlarından 3 hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığı belirlendi. Görüntülerde bir minibüsle olay yerine gelen şüphelilerin hırsızlıkları gerçekleştirdikten sonra çaldıklarını minibüse yükleyerek kaçtıkları görüldü.kıldı.

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Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL’lik dev soygun! O anlar kamerada

Polis, görüntülerdeki şüphelilerin kimlik bilgilerini belirlerken, plakası tespit edilen minibüsü aramaya başladı. 25 Ocak'ta Şişli, Kaptanpaşa Mahallesi Bahçecik Sokak'ta bulunan inşaattan hırsızlık yapmaya çalışan şüphelilerden C.Ç. (39), S.Y. (31), R.Y. (25) gözaltına alındı.

Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL’lik dev soygun! O anlar kamerada

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis merkezine getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadelerinin ardından olayların diğer şüphelileri Y.A. (31), N.A. (20), S.D. (36) ve F.Y. (21)'inde yakalanmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Soruşturma sonucunda şüphelilerin yaklaşık 25 milyon liralık eşya çaldıkları belirlendi.

Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL’lik dev soygun! O anlar kamerada

Şüphelilerin kaldıkları yerde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 300 kilogram bakır kablo, vida sıkma ve hilti makineleri ile çalınan tekstil makineleri ele geçirildi.

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