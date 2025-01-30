Yok böyle hırsızlık! 20 günde 25 milyon TL’lik dev soygun! O anlar kamerada

Esenyurt, Selahattin Eyyubi Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde 4 Ocak'ta meydana gelen olayda bir iş yerine giren hırsızlar 600 bin euro değerinde inşaat malzemesini çalarak kaçtı. Olaydan 11 gün sonra 15 Ocak'ta ise Büyükçekmece, Çakmak Mahallesi, Devlet Sokak'ta park halindeki kamyondan hırsızlık yapılırken 10 bin lira değerinde çikolata çalındı. Esenyurt'ta 22 Ocak'ta bir kez daha ortaya çıkan şüpheliler Akçaburgaz Mahallesi, 3081 Sokak'ta park halindeki TIR'dan 2,5 milyon lira değerinde tekstil malzemesi çaldı.