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Yok böyle olay! Felçli sürücü direksiyon başına geçti! 3 genci ezdi! Savunması şoke etti!" Ahtapot salatası yedi..."
Giriş Tarihi: 15.02.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
12:22
Yok böyle olay! Felçli sürücü direksiyon başına geçti! 3 genci ezdi! Savunması şoke etti!" Ahtapot salatası yedi..."
Bursa'da halı saha maçından çıktıktan sonra eve gitmek için emniyet şeridini kullanıp üst geçide yürüyen 3 lise öğrencisine, ticari araçla çarpıp birinin ölümüne diğerlerinin yaralanmasına neden olan sürücü Oktay Güleryüz, alkol almadığını, kullandığı ilaçlardan dolayı alkollü çıktığını söyledi. 1,5 ay önce de felç geçirdiği öğrenilen sürücü Oktay Güleryüz ve ailesinden şoke eden ifade! " Olaydan 1.5 saat önce ahtapot salatası yemişti, dolayısıyla..." ifadelerini kullandı. İşte haberin detayları...