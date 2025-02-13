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Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
11:28
Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!
Konya'da boş arazide araç içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, beraber yaşadığı kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebi ise duyanlara yok artık dedirtti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.