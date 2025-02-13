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Giriş Tarihi: 13.02.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 11:28

Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!

Konya'da boş arazide araç içinde göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulunan kişinin, beraber yaşadığı kadın tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin sebebi ise duyanlara yok artık dedirtti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 07.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide park halinde bulunan 42 K 3454 plakalı aracın içinde bir kişinin kendini bıçakladığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolde 37 yaşındaki Şuayip Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Şuayip Demir'in yanında bulunan ve beraber yaşadığı 35 yaşındaki Ayşe K. ilk ifadesinde, 3 yıldır birlikte yaşadığı Şuayip Demir'in sık sık kahveye gittiği için tartıştıklarını, olaydan önceki gün akşam da kahvedeyken yanına gittikten sonra alkol alarak arabayla bulundukları yere geldiklerini, kendisinin arka koltukta uyuya kaldığını, sabah uyandığında ise Şuayip Demir'i göğsünden bıçaklanmış halde hareketsiz halde bulduğunu söyledi.

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Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!

Kadının çelişkili ifadelerinden şüphelenen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ayşe K.'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde ise, çıkan tartışma sonucu Şuayip Demir'i bıçaklayarak öldürdüğünü daha sonra intihar süsü vermeye çalıştığını itiraf etti.

Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Ayşe K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yok böyle olay! Öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin sebebi duyanları şoke etti!
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