Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! "Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir..."

"BÖYLE BİR DURUM YAŞADIKLARINDA VATANDAŞLARA İLK TAVSİYEM..."

Atmaca, mağdurların hızla savcılığa gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün" diye konuştu.