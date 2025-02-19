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Haberler Yaşam Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! "Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir..."
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:16

Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! "Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir..."

Antalya'da emekli maaşı ile geçinen 60 yaşındaki Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesi sonrasında adına 600 bin TL kredi çekilerek dolandırıldı. Olay sonrası hayatı kabusa dönen Gülcemal " Telefonum bir anda kitlendi. 24 saat sonra telefoncuya gidip açıtrdım. Ardından bankaya gidince..." ifadelerini kullandı.

DHA
Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir...

Antalya'da yaşayan emekli Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesinin ardından adına 600 bin TL'lik kredi kullanıldığını öğrenince suç duyurusunda bulundu. Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlendiğini ve 24 saat boyunca açılmadığını belirterek, "Ertesi gün telefoncuya gittim, telefonu açtırdım.

Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir...

ADIMA 600 BİN LİRALIK KREDİ ÇEKİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM

Ardından fatura ödemek için telefon bankacılığına girdim ama açamadım. Bankanın şubesine gittim. Adıma 600 bin liralık kredi çekildiğini öğrendim" dedi. Hukuki süreç başlattığını aktaran Gülcemal, emekli maaşıyla bu miktarı ödeyemeyeceğini belirterek, mağdur olduğunu söyledi.

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Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir...

'BANKALARIN GÜVENLİK ÖNEMLERİ YETERSİZ KALIYOR'

Gülcemal'in avukatı Furkan Atmaca, mobil bankacılık dolandırıcılığına dikkat çekerek, benzer şikayetlerin arttığını söyledi. Atmaca, "Bu tür işlemler genellikle gece saatlerinde, 20-25 dakika içinde yapılıyor. Tüm hesaplar boşaltılıp krediler çekiliyor. Bankaların güvenlik önlemleri yetersiz kalıyor" dedi.

Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir...

"BÖYLE BİR DURUM YAŞADIKLARINDA VATANDAŞLARA İLK TAVSİYEM..."

Atmaca, mağdurların hızla savcılığa gitmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir durum yaşadıklarında vatandaşlara ilk tavsiyem, koşarak savcılığa gitmeleri gerektiği. Çünkü sadece bu şekilde banka hesaplarına bloke koyulabilir. Ayrıca tüketici mahkemelerinde dava açarak bankaların sorumluluğunu kabul ettirmeleri mümkün" diye konuştu.

Yok böyle olay! Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir...

'BİR GECE HAYALLERİNİZ MAHVOLABİLİR'

Avukat Atmaca, kullanıcıların telefona yüklenen üçüncü parti yazılımlardan kaçınması gerektiğini belirtti. Güvenli yazılımlar kullanılması ve iki faktörlü doğrulama gibi ek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyleyen Atmaca, "Bir gece hayalleriniz mahvolabilir, umutlarınız bitebilir" dedi

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