Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik'ten geliyor" dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:35

Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik'ten geliyor" dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!

Bilecik'te seyyar ceviz satıcılığı yapan şahsın sahtekarlığını zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Zabıtanın kırdığı cevizlerin yüzde 99'u çürük veya boş çıkarken, vatandaşlar böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı.

İHA
Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik’ten geliyor dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde kurulan Kapalı Pazar dışında Bursa'dan gelen Yaşar Can Tekneci adlı satıcı 16 BMB 624 plakalı ticari araç ile ceviz satmaya başladı. Seyyar satıcılara göz açtırmayan zabıta ekipleri aracın bagaj bölümü çuvallarca ceviz dolu olan şahsın yanına gitti.

Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik’ten geliyor dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!

Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi cevizlerden şüphelenince bir kaç tane kırmak istediler. Kırılan cevizlerin tamamına yakını çürük veya boş çıkınca ekiplerin şüphesi boşa çıkmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik’ten geliyor dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!

Daha sonra 2 kilograma kadarda ceviz kıran ekipler hepsinin böyle olduğu görünce hayret içinde kaldı. Zabıta Amiri Özgür Özmen "Cevizin anavatanı Bilecik'e şehir dışından seyyar olarak gelen satıcının cevizleri boş çıktı. Bir tane dolu çıksa dişimi kıracağım" dedi.

Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik’ten geliyor dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!

Bu duruma şahit olan vatandaşlar ise, böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı. Yaşar Can Tekneci'nin elindeki tüm cevizlere el konulurken, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulandı.

Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik’ten geliyor dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!

Öte yandan içi boş ve çürük cevizlerin bir makine yardımı ile ayrıldığı, bu cevizlerinde ısınmak için yakacak olarak kullandığı öğrenildi.

SON DAKİKA