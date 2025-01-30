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Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik'ten geliyor" dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:35
Yok böyle sahtekarlık! Anavatanı Bilecik'ten geliyor" dedi! Cevizin içindekiler şoke etti!
Bilecik'te seyyar ceviz satıcılığı yapan şahsın sahtekarlığını zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde önlendi. Zabıtanın kırdığı cevizlerin yüzde 99'u çürük veya boş çıkarken, vatandaşlar böyle bir sahtekarlık olmadığı söylerken, ağızları açık kaldı.