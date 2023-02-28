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Yok böyle vicdansızlık: Depremzedeleri 'özel konteyner' ilanıyla 30 bin TL dolandırdılar!
Giriş Tarihi: 28.02.2023 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.02.2023
09:53
Yok böyle vicdansızlık: Depremzedeleri 'özel konteyner' ilanıyla 30 bin TL dolandırdılar!
'Yok böyle vicdansızlık' dedirten olay Hatay'da yaşandı. İskenderun ilçesinde depremzede 2 aile, konteyner ev almak isterken 30 bin TL dolandırıldı. Uygun fiyata satılan konteynerlerin gerekçesi olarak dolandırıcıların söyledikleri yalan ise pes dedirtti: 'Devlet teşvik veriyor...'