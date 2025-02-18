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Haberler Yaşam YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:27 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 14:28

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrası adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenen bu sınav, lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik başvurularında belirleyici bir rol oynuyor. Peki, 2025 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 113 bin 667 adayın katılımıyla tek oturumda tamamlandı. Sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından, adaylar kendi yanıtlarını cevap anahtarı ile karşılaştırarak tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Şimdi ise gözler, ÖSYM'nin açıklayacağı YÖKDİL/1 sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre YÖKDİL sonuçları 6 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

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YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL TAKVİMİ 2025

YÖKDİL/2

Başvuru Tarihleri:

11.06.2025

18.06.2025

Sınav Tarihi:

27.07.2025

Sonuç Tarihi:

15.08.2025

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri:

06.05.2025

14.05.2025

Sınav Tarihi

24.05.2025

Sonuç Tarihi:

24.05.2025

YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

Başvuru Tarihleri:

06.05.2025

14.05.2025

Sınav Tarihi:

25.05.2025

Sonuç Tarihi:

25.05.2025

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