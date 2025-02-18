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YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
14:28
YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrası adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. İngilizce ve Arapça dillerinde düzenlenen bu sınav, lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik başvurularında belirleyici bir rol oynuyor. Peki, 2025 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?