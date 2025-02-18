YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANMA TARİHİ 2025: ÖSYM açıkladı! YÖLDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), 113 bin 667 adayın katılımıyla tek oturumda tamamlandı. Sınav soru ve cevaplarının yayımlanmasının ardından, adaylar kendi yanıtlarını cevap anahtarı ile karşılaştırarak tahmini puanlarını hesaplamaya başladı. Şimdi ise gözler, ÖSYM'nin açıklayacağı YÖKDİL/1 sonuç tarihine çevrildi. Peki, 2025 YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…