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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri
Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
22:11
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrasında adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan bu sınav, lisansüstü eğitim başvurularının yanı sıra TUS, DUS, EUS ve doçentlik süreçlerinde belirleyici bir etken olacak. ÖSYM'nin resmi takvimine göre sınav sonuçları için belirlenen tarih belli oldu. Adayların puanları, açıklandığı günden itibaren beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?