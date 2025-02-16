Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri
Giriş Tarihi: 16.02.2025 22:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 22:11

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 16 Şubat 2025'te gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sonrasında adaylar, sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ediyor. İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan bu sınav, lisansüstü eğitim başvurularının yanı sıra TUS, DUS, EUS ve doçentlik süreçlerinde belirleyici bir etken olacak. ÖSYM'nin resmi takvimine göre sınav sonuçları için belirlenen tarih belli oldu. Adayların puanları, açıklandığı günden itibaren beş yıl boyunca geçerliliğini koruyacak. Peki, 2025 YÖKDİL/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

YÖKDİL sınavı ve sonuç tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için yılda iki kez düzenleniyor. İlkbaharda İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan sınav, sonbaharda ise İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştiriliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimiyle sınav bilgileri...

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

2023 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!

2025-YÖKDİL/1 Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

16 Şubat 2025 tarihinde uygulanan 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/21 temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 16 Şubat 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 26 Şubat 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olacak, sınava katılmayanlar soruların sadece yüzde 10'unu görebilecek. Sorular ve cevaplar ÖSYM'nin internet adresinde olacak.

2025 YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

2025-YÖKDİL/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2025-YÖKDİL/1 sonuçları 06.03.2025 tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

YÖKDİL TAKVİMİ 2025
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2025-YÖKDİL/2

Başvuru Tarihleri:
11.06.2025
18.06.2025

Sınav Tarihi:
27.07.2025

Sonuç Tarihi:
15.08.2025

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2025/1 İngilizce-Sosyal Bilimler)

Başvuru Tarihleri
06.05.2025
14.05.2025

Sınav Tarihi
24.05.2025

Sonuç Tarihi:
24.05.2025
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
(e-YÖKDİL 2025/2 İngilizce-Sağlık Bilimleri)

Sınav Tarihi:
25.05.2025

Başvuru Tarihleri:
06.05.2025
14.05.2025

Sonuç Tarihi:
25.05.2025

SON DAKİKA