YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM takvimiyle tarih belli oldu! İşte 2025 YÖKDİL tarihleri

YÖKDİL sınavı ve sonuç tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. Sınav, yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için yılda iki kez düzenleniyor. İlkbaharda İngilizce ve Arapça dillerinde yapılan sınav, sonbaharda ise İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde gerçekleştiriliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM takvimiyle sınav bilgileri...