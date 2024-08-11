YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YÖKDİL soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan soru ve cevap anahtarı kılavuzu, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün boyunca erişilebilir olacak. Adaylar soruların yüzde 10'luk kısmını görüntüleyebilecek. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.