Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
11:11
YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı
YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) bugün düzenleniyor. Sınava katılım gösteren adayların yanı sıra sınavdaki soruların zorluk-kolaylık derecesini öğrenmek isteyenler YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, kimler görüntüleyecek sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı…