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Giriş Tarihi: 11.08.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 11:11

YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YÖKDİL/2 (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı) bugün düzenleniyor. Sınava katılım gösteren adayların yanı sıra sınavdaki soruların zorluk-kolaylık derecesini öğrenmek isteyenler YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, kimler görüntüleyecek sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı…

YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YÖKDİL soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. ÖSYM tarafından yayınlanacak olan soru ve cevap anahtarı kılavuzu, adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle 10 gün boyunca erişilebilir olacak. Adaylar soruların yüzde 10'luk kısmını görüntüleyebilecek. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı.

YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2024-YÖKDİL/2) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınav sonrası aynı gün paylaşılması bekleniyor.

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YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

YÖKDİL soruları ve cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

2024 YÖKDİL/2 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2024 YÖKDİL/2 İngilizce Fen Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

2024 YÖKDİL/2 İngilizce Sağlık Bilimleri Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

2024 YÖKDİL/2 İngilizce Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

2024 YÖKDİL/2 Arapça Sosyal Bilimler Testi ve Cevap Anahtarı (% 10)

YÖKDİL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? 2024-YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

Sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldığında sorgulama ekranı haberimize eklenecek.

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