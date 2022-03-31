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Haberler Yaşam Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 20:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 20:40

Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

Survivor 2022 All Star Yarışması tüm hızıyla sürerken, Yapımcı Acun Ilıcalı önceki gün yapılan ada konseyinde yeni bir uygulamanın devreye alınacağını açıkladı. Bu haftadan itibaren potaya giren adaylar "yokluk adası" adı verilen adaya gönderilecek. Bu açıklama sonrasında ise yarışmanın takipçileri yoğun şekilde "Yokluk Adası nedir, kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Merak konusu olan Yokluk Adası nedir, kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

Survivor 2022 All Star'da "yokluk adası" devreye alınıyor. Önceki akşam Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni uygulamaya ilişkin bilgiler edinmek isteyen izleyiciler "Yokluk Adası nedir, kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

YOKLUK ADASI NEDİR, KİM GİDECEK, NE KADAR KALINACAK, NASIL BİR YER?

Yokluk Adası nedir? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

SURVİVOR YOKLUK ADASI KİM GİDECEK

Survivor 2022 son bölümde yapılan Ada Konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yokluk adası ile ilgili detaylar merak ediliyor. Ilıcalı tarafından konseyde yapılan açıklamaya göre eleme adayı seçilen yarışmacılar bu haftadan itibaren yokluk adasına gönderilecek.

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Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

SURVİVOR YOKLUK ADASI'NDA NE KADAR KALINACAK?

Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada yer alan detaylara göre elem adayı seçilerek adaya gönderilen yarışmacı 24 saat boyunca, tek başına yalnızca battaniye ile kalacak. Ev veya herhangi bir barınağın olmayacağının altını çizen Ilıcalı güvelik kamerası olacağını ve ropörtajın dahi olmayacağını ifade etti.

Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

Çekimlerin uzaması halinde yarışmacı 24. Saatte takıma geri dönecek.

Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

SURVİVOR YOKLUK ADASINDA YİYECEK OLACAK MI?

Gece yalnız başına kalınacak olan yokluk adasında yarışmacıya bir avuç pirinç ile limitsiz su verilecek. Sağlık sorunu yaşamadığı sürece yarışmacıdan başka yokluk adasında insan olmayacağı da açıklanan detaylar arasında bulunuyor.

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