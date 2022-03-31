Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

Survivor 2022 All Star'da "yokluk adası" devreye alınıyor. Önceki akşam Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni uygulamaya ilişkin bilgiler edinmek isteyen izleyiciler "Yokluk Adası nedir, kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

YOKLUK ADASI NEDİR, KİM GİDECEK, NE KADAR KALINACAK, NASIL BİR YER?

Yokluk Adası nedir? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;