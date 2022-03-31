Yokluk Adası nedir? Survivor 2022 All Star Yokluk Adası’na kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?

Survivor 2022 All Star Yarışması tüm hızıyla sürerken, Yapımcı Acun Ilıcalı önceki gün yapılan ada konseyinde yeni bir uygulamanın devreye alınacağını açıkladı. Bu haftadan itibaren potaya giren adaylar "yokluk adası" adı verilen adaya gönderilecek. Bu açıklama sonrasında ise yarışmanın takipçileri yoğun şekilde "Yokluk Adası nedir, kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer?" şeklindeki araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Merak konusu olan Yokluk Adası nedir, kim gidecek, ne kadar kalınacak, nasıl bir yer? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.