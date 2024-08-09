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Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:36

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Yerli komedi filmlerini sevenler bu akşam ekrana gelecek olan Yol Arkadaşım 2 filmi için araştırmalara başladı. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrollerde yer aldığı filme ilişkin Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi gibi sorular yanıt arıyor. İşte Yol Arkadaşım 2 konusu, oyuncuları ve merak edilenlerin yanıtı.

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

Şeref ve Onur'un yol macerasını işleyen Yol Arkadaşım serisinin ikinci filmi bu akşam televizyonda filmseverlerle buluşacak. Filmi izleyen ve yapıma dair araştırma yapan pek çok kişi, Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi gibi sorulara yanıt arıyor. İşte Yol Arkadaşım 2 konusu, oyuncuları ve diğer detaylar…

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır.

Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...

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Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları arasında İbrahim Büyükak (Şeref), Oğuzhan Koç (Onur), Ezgi Eyüboğlu (Çilek), Dilber Ay (Muzaffer Usta) gibi ünlü oyuncularının yanı sıra Olgun Toker (Selim), Kadir Polatçı (Nevzat), Bahar Şahin (Cemre), Aycan Koptur (Ayşen), Kıvanç Baran Arslan (Veli), Tamer Levent (Şükran), Ülkü Duru (Gülümser) gibi izleyici tarafından sevilen isimler de yer alıyor.

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yol Arkadaşım 2 nerede çekildi, ne zaman vizyona girdi?

YOL ARKADAŞIM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ilk olarak İstanbul'da başladı. Şehrin farklı noktalarına yayılan sahneler çekildikten sonra İstanbul-Ayvalık yolu üzerinde çekimlere devam edildi. Filmin büyük bir bölümü bu yol üzerinde çekilse de Balıkesir'in Ayvalık bölgesinde çekilen birçok sahne de mevcut.

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