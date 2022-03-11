Haberler Yaşam Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:21

Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

Yurdu teslim altına alan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara sebep olurken yol durumu haritası kontrol ediliyor. En trafiksiz yolu seçmeye çalışanlar yola çıkmadan önce 11 Mart 2022 Yol durumu ile İstanbul'da yollar nasıl, açık mı, kapalı mı, düzeldi mi sorusuna yanıt arıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Öte yandan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısı yapılmıştı. Peki Yol durumu nasıl? 11 Mart 2022 Cuma İstanbul'da trafik ne durumda, yollar açık mı kapalı mı? İşte trafikte son durum ve canlı harita