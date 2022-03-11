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Haberler Yaşam Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:21

Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

Yurdu teslim altına alan kar yağışı ulaşımda aksaklıklara sebep olurken yol durumu haritası kontrol ediliyor. En trafiksiz yolu seçmeye çalışanlar yola çıkmadan önce 11 Mart 2022 Yol durumu ile İstanbul'da yollar nasıl, açık mı, kapalı mı, düzeldi mi sorusuna yanıt arıyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Öte yandan zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısı yapılmıştı. Peki Yol durumu nasıl? 11 Mart 2022 Cuma İstanbul'da trafik ne durumda, yollar açık mı kapalı mı? İşte trafikte son durum ve canlı harita

Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

Yol durumu ile canlı haritadan trafik anlık izleniyor. Yola çıkacak olan vatandaşlar çıkmadan önce trafik yoğunluğuna bakıyor. Bu noktada araştırmalar hız kazandı. Megakent İstanbul için peş peşe gelen kar yağışı uyarıları ve tedbirler sonrası bu sabah saatlerinde trafik yoğunlaştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Peki 11 Mart 2022 Yol durumu ile İstanbul'da yollar nasıl, açık mı, kapalı mı, düzeldi mi? İşte İstanbul trafik - yol durumu haritası ve son durum

Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

YOL DURUMU CANLI TAKİP: TRAFİK YOL DURUMU NASIL?

11 Mart 2022 Cuma İstanbul yol durumu, özellikle işe gidecek binlerce vatandaşı ilgilendiriyor. Yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken uzmanlar gerekmedikçe dışarı çıkılmamasını öneriyor. Öte yandan; valiliklerden gelen açıklamalara göre; birçok ilde kar yağışı nedeniyle kamu çalışanlarına idari izin verildi. İşte İstanbul yol durumu 11 Mart 2022

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Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

İSTANBUL VALİSİ VATANDAŞLARI UYARDI: ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı. .

Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

VALİ YERLİKAYA'DAN KAR UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 18.00 24.00 arası kuvvetli kar sağanakları beklendiğini açıkladı. Yerlikaya zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını ve toplu taşıma araçları tercih edilmesi uyarısında bulundu.

MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bugün saat 17.30'dan itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını açıkladı.

Yol durumu canlı takip: 11 Mart 2022 Cuma bugün İstanbul’da trafik ne durumda, yollar açık mı, kapalı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'a tarihinin en soğuk kış aylarından birini yaşatan Aybar kar fırtınasının ardından kar yağışının megakent İstanbul'a geri döneceğini duyurmuş ve kent genelinde bugün için sarı, yarın içinse turuncu alarm verilmişti.

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