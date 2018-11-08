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kanlı bitti

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 08.11.2018 19:33 Güncelleme Tarihi: 08.11.2018 19:36
Yol verme kavgası kanlı bitti

'da trafikte sonucu 2 kişi silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında araçta bir bebeğin bulunması dikkat çekti.

Yol verme kavgası kanlı bitti

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi D-400 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 01 ALR 73 plakalı araç sürücüsü Şahap Yüksek, trafikte sonucu tartıştığı 01 BHC 79 plakalı araç sürücüsü Selam Soycanlı tarafından darp edildi.

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Yol verme kavgası kanlı bitti

Çıkan kavga sonucu Yüksek, belinden çıkarttığı beylik tabancasıyla Selam Soycanlı ve eşi Süreyya Soycanlı'yı yaraladı.

Yol verme kavgası kanlı bitti

Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaralananların yakını ise sinir krizi geçirdi.

Yol verme kavgası kanlı bitti

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yol verme kavgası kanlı bitti

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yol verme kavgası kanlı bitti

Olay yerinden kaçan Şahap Yüksel ise kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

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