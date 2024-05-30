Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

O ANLAR KAMERADA

Bir süre sonra genç kadın yola doğru koşmaya başladı. Akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı.

Bir garip olay: Kendini aracın önüne attı, kimseyi inandıramayınca yeniden ayaklandı