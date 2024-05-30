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Haberler Yaşam Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 11:53

Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

Aydın'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Genç bir kadın erkek arkadaşı ile tartışıyor gibi yapıp kendisini yola attı. Ardından seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Sürücüler ise kadının numarasını yutmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı…

İHA
Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

Görenleri şaşkına çeviren olay Aydın'da yaşandı. Ayağında ayakkabısı olmayan genç kadın, yol kenarında erkek arkadaşıyla tartıştı.

Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

O ANLAR KAMERADA
Bir süre sonra genç kadın yola doğru koşmaya başladı. Akan trafikte bir otomobile yaklaşıp kendisine çarpmış gibi yere atıp, yol kenarına kadar yuvarlandı.

Bir garip olay: Kendini aracın önüne attı, kimseyi inandıramayınca yeniden ayaklandı

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Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

Kadın yola fırlayınca frene basarak duran otomobil sürücüsü şaşkın vaziyette kadının hareketlerini izliyor.

Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

Objektiflere yansıyan görüntülerde, kaza numarasına kimse inanmayınca genç kadın kısa süre önce tartıştığı görülen adam tarafından yattığı yerden kaldırıldı.

Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!

O anlar objektiflere böyle yansıdı...

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