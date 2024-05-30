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Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
11:53
Yola fırlayan genç kadın öyle bir şey yaptı ki: Görüntüler şaşkına çevirdi!
Aydın'da kaydedilen görüntüler herkesi şaşırttı. Genç bir kadın erkek arkadaşı ile tartışıyor gibi yapıp kendisini yola attı. Ardından seyir halindeki bir aracın önüne geçip kendisine çarpmış numarası yaparak yerde yuvarlandı. Sürücüler ise kadının numarasını yutmadı. O anlar kameralara böyle yansıdı…