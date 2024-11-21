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Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:56
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024
10:56
Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!
Adana'da meydana gelen feci kazada Halil S.'nin kullandığı motor ile Murat Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Halil S. ve arkasına oturan Fırat T. Karşıdan gelen aracın altında kaldı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar…