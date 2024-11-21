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Giriş Tarihi: 21.11.2024 10:56 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 10:56

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!

Adana'da meydana gelen feci kazada Halil S.'nin kullandığı motor ile Murat Y'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan Halil S. ve arkasına oturan Fırat T. Karşıdan gelen aracın altında kaldı. O anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!

Feci kaza, Adana'da meydana geldi. Halil S. yönetimindeki motosiklet, aniden şerit değiştiren 48 yaşındaki Murat Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Halil S. ile arkasında yolculuk yapan arkadaşı Fırat T., yolda sürüklendi.

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Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!

Bu sırada Talip G.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün fren yapmasına rağmen sürüklenen 2 kişiye çarptı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!

O ANLAR KAMERADA

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Halil S., Fırat T. ve Murat Y., hastaneye kaldırıldı.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı otomobilin altında kaldı: O anlar kameraya yansıdı!

Tedavileri tamamlanan yaralılar, 19 Kasım'da taburcu edildi.

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