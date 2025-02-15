Yolunu kestiler yetmedi aracını tekmelediler! Trafik magandalarının dehşet saçtığı anlar kamerada...

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.'nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.'nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise yanındaki kişilerin ise Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.

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