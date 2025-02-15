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Yolunu kestiler yetmedi aracını tekmelediler! Trafik magandalarının dehşet saçtığı anlar kamerada...
Giriş Tarihi: 15.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025
15:30
Yolunu kestiler yetmedi aracını tekmelediler! Trafik magandalarının dehşet saçtığı anlar kamerada...
Ümraniye TEM Otoyolu'nda otomobille seyir halinde olan Abdullah Enfal Ş.'nin (19) önü trafikte tartıştığı 3 kişi tarafından kesildi. Abdullah Enfal Ş.'nin aracının aynasını kıran magandalar, kapısını da tekmeledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, toplam 23 suç kaydı olduğu ortaya çıkan 3 saldırgan gözaltına alındı.