Yonca Evcimik kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir?

YONCA EVCİMİK KİMDİR?

Yonca Evcimik, 16 Eylül 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1977 yılında çocuk tiyatrosu ile başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bale Bölümü'nden mezun oldu. 1978-1990 yılları arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak çalıştı. Aynı tarihlerde birçok tiyatroda oyunculuk yaptı.

1979'da Şan Tiyatrosu'na girdi. 1984'e kadar burada Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı, Carmen gibi birçok oyun ve müzikallerde yer aldı. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı filmlerinde oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

1991 yılında ilk albümü "Abone"yi piyasaya sürdü. İlk 2,5 ay satmayan albüm Evcimik'in TRT'de yayınlanan Yarım Elma isimli programa dansçılarıyla birlikte katılması ile patladı. 2009 yılında açıklanan rakamlara göre albüm 2 milyon 800 bin sattı. Programdan sonra çok beğenilmesiyle Evcimik'in ilk olarak "Abone" ve "Şok" isimli şarkılarına ardından albümündeki birçok şarkıya klipler çekildi. Albüme adını veren "Abone" şarkısının sözlerini Aysel Gürel yazmış, bestesini Garo Mafyan yapmıştır.

1992 yılının sonunda ikinci albümü "Kendine Gel"i piyasaya sürdü. Bu albüm Türkiye'de ilk kez reklam kampanyası şeklinde hazırlanan albüm oldu. Klip kartoneti, bilbordlardaki fotoğraflar ve çekilen ilk klip birbirini tamamlayıcı nitelikte hazırlandı. İlk kez vücut ritmi de bu albümde kullanıldı. O zamanlar Türkiye'de vücut ritmiyle çıkarılan sesleri kayıt etmek için özel bir aygıt bulunmadığı için Yonca Evcimik ve 11 dansçı stüdyoda mikrofonlar yardımıyla dans koreografisindeki vücut seslerini müziklerinde kullanmışlardır. Albümün ilk klibi ayrıca profesyonel anlamda çekilen ilk Türk klibi olma özelliğini taşır.

1993 yılında Erol Temizel'in piyasaya çıkardığı "Dom Dom Kurşunu" adlı Türkiye'nin ilk teklisinin ardından 1994'te Yonca Evcimik, "8.15 Vapuru" adlı Türkiye'nin ikinci teklisini yaptı. Evcimik tek şarkı ve onun 3 remiksinden oluşan tekliyle yeni albümünün tanıtımını yapmış oldu. Şarkının klibi Kadıköy'de; İzel, Ercan Saatçi ve Seden Gürel ile beraber çekildi. Bu single yaklaşık 400.000 adet sattı.

Evcimik, 1994 yılının Temmuz ayında "Yonca Evcimik '94" adlı albümünü piyasaya sürdü. Farklı bir tarz deneyen şarkıcı, Jamaican Rap Sound'un Türkiye'de ilk kez kullanıldığı bu albümle popülaritesinden ve başarısından bir şey kaybetmediğini kanıtladı. Bu albüm Abone'den sonra Evcimik'in en çok satan ikinci albümü oldu.

Aralık 1995'te "I'm Hot For You" adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm ilk olarak Hollandalı bir yapım şirketi tarafından 3 şarkılık tekli olarak piyasaya sürüldü. 30 Eylül 1995'te albümün tanıtımı Avrupa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Amsterdam Chemistry Club'da yapılmış, Radio2019 bu lansmanı canlı olarak radyodan vermişti. 29 Eylül 1995'te parçanın klibi MTV Party Zone'da gösterildi. Gerek promosyonun tamamıyla Avrupa'ya dönük olması ve gerekse tekli formatının sadece Avrupa'da piyasaya çıkacak olması, bu girişimi daha da önemli kıldı. Parça, Hollanda'da 12 inch (promo) ve cd formatında basıldı ve "I'm Hot For You", onun Dub Miksi ve "Haydi Durma Dans Et" adlı üç parçalık maksi tekli, 1 Ekim 1995'te Avrupa'da satışa sunuldu. Parçanın klibi, yurtdışından gelen bir ekip tarafından üç gün çalışılarak çekildi. Klibin yönetmenliğini Rene Nujiens yaparken, prodüktörlüğünü "I'm Hot For You" isimli parçanın da söz yazarı olan Richard Cameron yaptı. Daha sonra Evcimik bu albümü 5 Türkçe ve 3 İngilizce şarkı ve 4 remix olarak Türkiye'de piyasaya sürdü. Albümdeki sözü ve müziği Nazan Öncel'e ait olan "Sallan Yuvarlan" adlı şarkı Türkiye'nin ilk Rock'n Roll şarkısıdır.

1997 yılında "Yaşasın Kötülük" isimli tekli çalışması piyasaya sürüldü. Sezen Aksu'nun söz yazarlığını yaptığı teklinin yayınlanması ile aynı dönemde hararetli bir şekilde tartışılan siyasi olaylar ile paralel şekilde sözlerinin denk düştüğü şarkının bestesini Garo Mafyan, video klibin yönetmenliğini Erhan Ceyhan yaptı.

1998'de "Günaha Davet" albümünü piyasaya sürdü. Evcimik'e bu albümde Sezen Aksu, Şebnem Ferah, Fatih Erkoç gibi isimler vokal olarak eşlik etti. Bu albümün gündemde olduğu yıllarda Sezen Aksu "Eğer Madonna'ya verilen imkanlar Yonca'nın elinde olsaydı, bugün Yonca Evcimik Madonna'dan daha ileride olurdu." açıklamasında bulunmuştur. Evcimik ayrıca, bu albümündeki "Tatlı Kaçık" şarkısıyla 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 1998 yılının "Pop Müzik En İyi Kadın Sanatçısı" ödülüne lâyık görüldü.